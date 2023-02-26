Игорцева Матрона Иванова
Место рожденияд.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1888
Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов
Рождение ребёнка
16.04.1893
Сын: Георгий Николаев
Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов
Рождение ребёнка
15.04.1895
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов
Рождение ребёнка
22.02.1897
Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов
Рождение ребёнка
03.09.1899
Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов
Рождение ребёнка
01.03.1902
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов
Рождение ребёнка
26.02.1906
Сын: Игорцев Александр Николаев
Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов
Рождение ребёнка
08.12.1907
Сын: Игорцев Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов
Смерть
Неизвестно