Игорцева Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгорцева Матрона Иванова

Игорцева Матрона Иванова

avatar

Место рождения

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Игорцев Николай Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1888

Сын: Игорцев Андрей Николаев

Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Георгий Николаев

Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1897

Сын: Игорцев Иван Николаев

Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Игорцев Михаил Николаев

Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1902

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1906

Сын: Игорцев Александр Николаев

Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1907

Сын: Игорцев Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Игорцев Николай Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close