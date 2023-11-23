Ошиток Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошиток Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ошиток Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Ошиток Евгения

Фроловка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошиток Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ошиток Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошиток Владимир Федорович

Мать ребёнка: Ошиток Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошиток Василий Федорович

Мать ребёнка: Ошиток Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошиток Александр Федорович

Мать ребёнка: Ошиток Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошиток Михаил Федорович

Мать ребёнка: Ошиток Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошиток Игнат Федорович

Мать ребёнка: Ошиток Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошиток Валентин Федорович

Мать ребёнка: Ошиток Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошиток Евгения

Смерть
Неизвестно
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