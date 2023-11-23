Ошиток Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ошиток Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Ошиток Евгения
Фроловка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ошиток Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ошиток Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошиток Владимир Федорович
Мать ребёнка: Ошиток Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ошиток Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошиток Александр Федорович
Мать ребёнка: Ошиток Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ошиток Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ошиток Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошиток Валентин Федорович
Мать ребёнка: Ошиток Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ошиток Евгения
Смерть
Неизвестно