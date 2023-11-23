Ошиток Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ошиток Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Ошиток Федор
Фроловка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ошиток Мария Федоровна
Отец ребёнка: Ошиток Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошиток Владимир Федорович
Отец ребёнка: Ошиток Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ошиток Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошиток Александр Федорович
Отец ребёнка: Ошиток Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ошиток Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ошиток Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошиток Валентин Федорович
Отец ребёнка: Ошиток Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ошиток Федор
Смерть
Неизвестно