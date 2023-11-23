Ошиток Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ошиток Федор
Мать: Ошиток Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно