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Ошиток Анатолий Федорович

Место рождения

Фроловка, Партизанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1933

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Ошиток Федор

Мать: Ошиток Евгения

Фроловка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошиток Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошиток (Кравцова) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
16.01.1958

Сын: Ошиток Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Ошиток (Кравцова) Валентина Федоровна

Фроловка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
1993

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