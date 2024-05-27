Ошиток Анатолий Федорович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Ошиток Федор
Мать: Ошиток Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошиток Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1958
Сын: Ошиток Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Ошиток (Кравцова) Валентина Федоровна
Смерть
1993