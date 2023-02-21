Шаров (Нецветаева) Анна Иосифовна
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения1832
Дата смерти01.06.1885
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
15.01.1850
Гольяны
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина Гордеевна
Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
07.04.1856
Дочь: Мухина Ирина Гордеевна
Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич
Гольяны
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шаров Иван Гордеевич
Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
25.09.1859
Дочь: Некрасов Пелагия Гордеевна
Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич
Гольяны
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Лебедев Татьяна Гордеевна
Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Гордеевна
Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич
Гольяны
Смерть
01.06.1885
Гольяны Острожки