Шаров (Нецветаева) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Нецветаева) Анна Иосифовна

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.06.1885

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Нецветаев Иосиф (Иов Васильевич)

Мать: Нецветаева Анастасия (Наталия Тимофеевна)

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
15.01.1850

Муж: Шаров Гордей Николаевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина Гордеевна

Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
07.04.1856

Дочь: Мухина Ирина Гордеевна

Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шаров Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
25.09.1859

Дочь: Некрасов Пелагия Гордеевна

Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Лебедев Татьяна Гордеевна

Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Гордеевна

Отец ребёнка: Шаров Гордей Николаевич

Гольяны
Смерть
01.06.1885
Гольяны Острожки
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