Лебедев (Шаров) Татьяна Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев (Шаров) Татьяна Гордеевна

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Место рождения

Гольяны

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Шаров Гордей Николаевич

Мать: Шаров Анна Иосифовна

Гольяны
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