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Лебедев (Шаров) Татьяна Гордеевна
Лебедев (Шаров) Татьяна Гордеевна
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Место рождения
Гольяны
Дата рождения
1863
Пол
Женский
Отец
Шаров Гордей Николаевич
1832 г.р.
Мать
Шаров (Нецветаева) Анна Иосифовна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Шаров Гордей Николаевич
Мать:
Шаров Анна Иосифовна
Гольяны
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