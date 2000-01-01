Нецветаева (Нецветаева) Анастасия (Наталия Тимофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нецветаева (Нецветаева) Анастасия (Наталия Тимофеевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шаров Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Нецветаев Иосиф (Иов Васильевич)

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Нецветаев Василий Иосифович

Отец ребёнка: Нецветаев Иосиф (Иов Васильевич)

Гольяны Острожки
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