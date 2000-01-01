Нецветаев Иосиф (Иов Васильевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нецветаев Иосиф (Иов Васильевич)

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

1799

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шаров Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Нецветаева Анастасия (Наталия Тимофеевна)

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Нецветаев Василий Иосифович

Мать ребёнка: Нецветаева Анастасия (Наталия Тимофеевна)

Гольяны Острожки
Смерть
1855
Гольяны Острожки
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