Нецветаев Иосиф (Иов Васильевич)
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения1799
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шаров Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Нецветаева Анастасия (Наталия Тимофеевна)
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Нецветаев Василий Иосифович
Мать ребёнка: Нецветаева Анастасия (Наталия Тимофеевна)
Гольяны Острожки
Смерть
1855
Гольяны Острожки