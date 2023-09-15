Фадеев Савелий Сидорович
Место рождения
Дата рождения10.05.1903
Дата смерти23.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Галина Савельевна
Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фадеев Константин
Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Елена+Клавдия
Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Фадеев Виктор
Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фадеев Александр Савельевич
Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1930
Дочь: Ворошилова Лидия Савельевна
Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ангелина Савельевна
Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Военная служба
Неизвестно
Еланский РВК, Свердловская обл., Еланский р-н
Смерть
23.10.1943
погиб в ВОВ, г. Гомель
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Чанец