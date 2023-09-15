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Фадеев Савелий Сидорович

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Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

10.05.1903

Дата смерти

23.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903

Отец: Фадеев Сидор Филимонович

Мать: Фадеева Устинья Даниловна

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Галина Савельевна

Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фадеев Константин

Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Елена+Клавдия

Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Фадеев Виктор

Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Фадеев Александр Савельевич

Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1930

Дочь: Ворошилова Лидия Савельевна

Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ангелина Савельевна

Мать ребёнка: Фадеева Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Варвара Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Военная служба
Неизвестно
Еланский РВК, Свердловская обл., Еланский р-н
Смерть
23.10.1943
погиб в ВОВ, г. Гомель
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Чанец
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