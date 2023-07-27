Фадеева (Мамарина) Устинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Мамарина) Устинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мамарин Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ксения Сидоровна

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Неизв.

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Фадеев Николай Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фадеев Дионис Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Фадеев Федор Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Фадеев Константин Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1903

Сын: Фадеев Савелий Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фадеев Савва

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Фадеев Фрол Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Фадеев Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Фадеев Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Фадеев Евгений Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Фадеев Вениамин Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Фадеев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Фадеев Анатолий Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фадеев Александр Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фадеев Георгий Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Фадеев Борис Сидорович

Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Смерть
1957
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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