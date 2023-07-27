Фадеева (Мамарина) Устинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Мамарин Данил
Дочь: Ксения Сидоровна
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Дочь: Неизв.
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Сын: Фадеев Константин Сидорович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Сын: Фадеев Савва
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Сын: Фадеев Вениамин Сидорович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Сын: Фадеев Анатолий Сидорович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Сын: Фадеев Александр Сидорович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Сидор Филимонович