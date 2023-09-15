Фадеев Анатолий Сидорович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1938
Сын: Фадеев Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Фадеева Евлалия
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фадеев Владимир
Мать ребёнка: Фадеева Евлалия
Рождение ребёнка
09.05.1947
Сын: Фадеев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Фадеева Евлалия
Смерть
1989
Похороны
Неизвестно