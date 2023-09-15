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Фадеев Анатолий Сидорович

Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Фадеев Сидор Филимонович

Мать: Фадеева Устинья Даниловна

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Фадеев Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Фадеева Евлалия

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Фадеев Владимир

Мать ребёнка: Фадеева Евлалия

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1947

Сын: Фадеев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Фадеева Евлалия

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Смерть
1989
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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