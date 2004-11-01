Фадеев Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1947
Дата смерти?.11.2004
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1947
Отец: Фадеев Анатолий Сидорович
Мать: Фадеева Евлалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова ?
Мать ребёнка: Фадеева Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квашнина Владимировна
Мать ребёнка: Фадеева Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Владимирович
Мать ребёнка: Фадеева Галина Петровна
Смерть
?.11.2004
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно