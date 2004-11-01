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Фадеев Владимир Анатольевич

Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

09.05.1947

Дата смерти

?.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1947

Отец: Фадеев Анатолий Сидорович

Мать: Фадеева Евлалия

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова ?

Мать ребёнка: Фадеева Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квашнина Владимировна

Мать ребёнка: Фадеева Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Владимирович

Мать ребёнка: Фадеева Галина Петровна

Смерть
?.11.2004
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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