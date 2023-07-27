Квашнина (Фадеева) Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1993
Дочь: Икрина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Квашнин Алексей
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Квашнин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квашнин Алексеевич
Отец ребёнка: Квашнин Алексей