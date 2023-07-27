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Квашнина (Фадеева) Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Владимир Анатольевич

Мать: Фадеева Галина Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1993

Дочь: Икрина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Квашнин Алексей

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Квашнин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квашнин Алексеевич

Отец ребёнка: Квашнин Алексей