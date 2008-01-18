Квашнин Алексей
Место рожденияд.Квашнина
Дата рождения05.09.1967
Дата смерти18.01.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1993
Дочь: Икрина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Квашнина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Квашнина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квашнин Алексеевич
Мать ребёнка: Квашнина Владимировна
Смерть
18.01.2008
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область