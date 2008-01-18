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Квашнин Алексей

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Место рождения

д.Квашнина

Дата рождения

05.09.1967

Дата смерти

18.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Квашнина
Рождение ребёнка
15.12.1993

Дочь: Икрина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Квашнина Владимировна

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Квашнина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квашнин Алексеевич

Мать ребёнка: Квашнина Владимировна

Смерть
18.01.2008
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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