Фадеева (Тюрькина) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения01.11.1945
Дата смерти11.10.2011
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1945
Отец: Тюркин Петр Дмитриевич
Мать: Коростелева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова ?
Отец ребёнка: Фадеев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квашнина Владимировна
Отец ребёнка: Фадеев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Владимирович
Отец ребёнка: Фадеев Владимир Анатольевич
Смерть
11.10.2011
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область