Фадеева (Тюрькина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Тюрькина) Галина Петровна

Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

01.11.1945

Дата смерти

11.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1945

Отец: Тюркин Петр Дмитриевич

Мать: Коростелева Александра

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова ?

Отец ребёнка: Фадеев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квашнина Владимировна

Отец ребёнка: Фадеев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Владимирович

Отец ребёнка: Фадеев Владимир Анатольевич

Смерть
11.10.2011
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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