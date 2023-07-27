Тюркин Петр Дмитриевич
Место рожденияМордовия
Дата рождения10.08.1923
Дата смерти?.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923
Мордовия
Рождение ребёнка
01.11.1945
Дочь: Фадеева Галина Петровна
Мать ребёнка: Коростелева Александра
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коростелева Александра
Смерть
?.03.1945
д.Лопаткина
Похороны
Неизвестно
Лопаткина