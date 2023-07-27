Тюркин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюркин Петр Дмитриевич

Место рождения

Мордовия

Дата рождения

10.08.1923

Дата смерти

?.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923

Отец: Тюркин Дмитрий Григорьевич

Мать: Тюркина Анастасия Ивановна

Мордовия
Рождение ребёнка
01.11.1945

Дочь: Фадеева Галина Петровна

Мать ребёнка: Коростелева Александра

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелева Александра

Смерть
?.03.1945
д.Лопаткина
Похороны
Неизвестно
Лопаткина
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