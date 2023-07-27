Тюркина (Гунина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюркина (Гунина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гунин Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1923

Сын: Тюркин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич

Мордовия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.05.1928

Сын: Тюркин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тюркина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Тюркин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Турашова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюркин Дмитрий Григорьевич

Смерть
1973
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