Тюркина (Гунина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Гунин Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1923
Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич
Мордовия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1928
Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тюркина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Турашова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Тюркин Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973