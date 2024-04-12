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Тюркин Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.10.1898

Дата смерти

11.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1898

Отец: Тюркин Григорий

Мать: Тюркин Ксения Васильевна

Ивантеевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.08.1923

Сын: Тюркин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна

Мордовия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1928

Сын: Тюркин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тюркина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Тюркин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Турашова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюркина Анастасия Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Ивантеевский РВК
Смерть
11.07.1942
Похороны
Неизвестно
Давыдово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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