Тюркин Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1898
Дата смерти11.07.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1898
Отец: Тюркин Григорий
Мать: Тюркин Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1923
Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна
Мордовия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1928
Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тюркина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Турашова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Тюркина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Ивантеевский РВК
Смерть
11.07.1942
Похороны
Неизвестно
Давыдово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область