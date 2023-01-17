Ивантеевка
Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1652Ивантеевка (Козловка), с. каз.при р. Чернаве.36½4247916441748Церковь православная 1. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
889. Ивантеевка, (Козловка, Англеевка), село бывшее государственное, при речке Чернаве, дворов 570, жителей 4271, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церков Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13146Ивантеевкасело52°16'с.ш.49°06'в.д.N-39-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63619422101с Ивантеевкасело