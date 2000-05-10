Фадеева (Долгополова) Евлалия
Место рождения
Дата рождения28.08.1914
Дата смерти10.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914
Рождение ребёнка
1938
Сын: Фадеев Геннадий Анатольевич
Отец ребёнка: Фадеев Анатолий Сидорович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фадеев Владимир
Отец ребёнка: Фадеев Анатолий Сидорович
Рождение ребёнка
09.05.1947
Сын: Фадеев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Фадеев Анатолий Сидорович
Смерть
10.05.2000
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область