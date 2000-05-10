Фадеева (Долгополова) Евлалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Долгополова) Евлалия

Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

28.08.1914

Дата смерти

10.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Фадеев Геннадий Анатольевич

Отец ребёнка: Фадеев Анатолий Сидорович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Фадеев Владимир

Отец ребёнка: Фадеев Анатолий Сидорович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1947

Сын: Фадеев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Фадеев Анатолий Сидорович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Смерть
10.05.2000
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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