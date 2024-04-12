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Фадеев Константин Сидорович

Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Фадеев Сидор Филимонович

Мать: Фадеева Устинья Даниловна

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Смерть
1920
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