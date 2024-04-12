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Фадеев Константин Сидорович
Фадеев Константин Сидорович
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Древо
Место рождения
Ларина
, Байкаловский район, Свердловская область
Дата рождения
1900
Дата смерти
1920
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Сидор Филимонович
1864 г.р.
Мать
Фадеева (Мамарина) Устинья Даниловна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Фадеев Сидор Филимонович
Мать:
Фадеева Устинья Даниловна
Ларина
, Байкаловский район, Свердловская область
Смерть
1920
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