Фадеева (Овчинникова) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1975
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Овчинников Михаил
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Галина Савельевна
Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фадеев Константин
Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Елена+Клавдия
Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Фадеев Виктор
Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фадеев Александр Савельевич
Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович
Рождение ребёнка
09.03.1930
Дочь: Ворошилова Лидия Савельевна
Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ангелина Савельевна
Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область