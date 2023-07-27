Фадеева (Овчинникова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Овчинникова) Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Овчинников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Галина Савельевна

Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фадеев Константин

Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Елена+Клавдия

Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Фадеев Виктор

Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Фадеев Александр Савельевич

Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1930

Дочь: Ворошилова Лидия Савельевна

Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ангелина Савельевна

Отец ребёнка: Фадеев Савелий Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Савелий Сидорович

Смерть
1975
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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