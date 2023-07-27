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Фадеев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Фадеев Савелий Сидорович

Мать: Фадеева Варвара Михайловна

Смерть
1927
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