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Фадеев Виктор
Фадеев Виктор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
1927
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Савелий Сидорович
1903 г.р.
Мать
Фадеева (Овчинникова) Варвара Михайловна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Фадеев Савелий Сидорович
Мать:
Фадеева Варвара Михайловна
Смерть
1927
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