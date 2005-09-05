Ворошилова (Фадеева) Лидия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова (Фадеева) Лидия Савельевна

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Место рождения

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область

Дата рождения

09.03.1930

Дата смерти

05.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1930

Отец: Фадеев Савелий Сидорович

Мать: Фадеева Варвара Михайловна

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов ?

Отец ребёнка: Ворошилов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов ?

Отец ребёнка: Ворошилов Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель в детском саду
Смерть
05.09.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
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