Ворошилова (Фадеева) Лидия Савельевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1930
Дата смерти05.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворошилов ?
Отец ребёнка: Ворошилов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворошилов ?
Отец ребёнка: Ворошилов Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель в детском саду
Смерть
05.09.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно