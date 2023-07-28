Фадеев Александр Савельевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1953
Сын: Фадеев сын
Мать ребёнка: Коростелёва Анна Степановна
Рождение ребёнка
22.06.1955
Дочь: Лукиных Вера Александровна
Мать ребёнка: Коростелёва Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Койнова ?
Мать ребёнка: Коростелёва Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно