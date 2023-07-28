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Фадеев Александр Савельевич

Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Фадеев Савелий Сидорович

Мать: Фадеева Варвара Михайловна

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Фадеев сын

Мать ребёнка: Коростелёва Анна Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1955

Дочь: Лукиных Вера Александровна

Мать ребёнка: Коростелёва Анна Степановна

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Койнова ?

Мать ребёнка: Коростелёва Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелёва Анна Степановна

Смерть
1980
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область