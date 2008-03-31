Коростелёва (Коростелёва) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелёва (Коростелёва) Анна Степановна

Место рождения

д.Коростелева

Дата рождения

1927

Дата смерти

31.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Коростелева
Рождение ребёнка
1953

Сын: Фадеев сын

Отец ребёнка: Фадеев Александр Савельевич

Рождение ребёнка
22.06.1955

Дочь: Лукиных Вера Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр Савельевич

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Койнова ?

Отец ребёнка: Фадеев Александр Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Александр Савельевич

Смерть
31.03.2008
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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