Коростелёва (Коростелёва) Анна Степановна
Место рожденияд.Коростелева
Дата рождения1927
Дата смерти31.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Коростелева
Рождение ребёнка
1953
Сын: Фадеев сын
Отец ребёнка: Фадеев Александр Савельевич
Рождение ребёнка
22.06.1955
Дочь: Лукиных Вера Александровна
Отец ребёнка: Фадеев Александр Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Койнова ?
Отец ребёнка: Фадеев Александр Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.2008
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно