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Фадеев сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Фадеев Александр Савельевич

Мать: Коростелёва Анна Степановна

Смерть
1953
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