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Сеземан Алексей Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.10.1916

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1916

Отец: Сеземан Василий Эмильевич

Мать: Клепинина Антонина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.01.1939

Сын: Сеземан Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Сеземан Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошанская Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Сеземан Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеземан Ирина Павловна

Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва
Инфаркт
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