Сеземан Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1916
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1916
Рождение ребёнка
22.01.1939
Сын: Сеземан Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Сеземан Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мошанская Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Сеземан Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеземан Ирина Павловна
Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва
Инфаркт