Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

1894

Дата смерти

28.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Насонов Николай Викторович

Мать: Насонова Екатерина Александровна

Бракосочетание
30.10.1915

Муж: Сеземан Василий Эмильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.10.1916

Сын: Сеземан Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сеземан Василий Эмильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.02.1922

Сын: Сеземан Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Болдырев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Клепинина Софья Николаевна

Отец ребёнка: Клепинин Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепинин Николай Андреевич

Смерть
28.07.1941
Орёл, город Орёл, Орловская область
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