Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти28.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
30.10.1915
Рождение ребёнка
03.10.1916
Сын: Сеземан Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сеземан Василий Эмильевич
Рождение ребёнка
?.02.1922
Сын: Сеземан Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Болдырев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Клепинина Софья Николаевна
Отец ребёнка: Клепинин Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1941
Орёл, город Орёл, Орловская область