Сеземан (Горошевская) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеземан (Горошевская) Ирина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

?.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1939

Сын: Сеземан Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сеземан Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошанская Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Сеземан Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеземан Алексей Васильевич

Смерть
?.10.2010
Донкое кладбище (инфаркт)
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