Сеземан (Горошевская) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смерти?.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1939
Сын: Сеземан Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сеземан Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мошанская Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Сеземан Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2010
Донкое кладбище (инфаркт)