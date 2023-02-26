Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1819
Дочь: Екатерина (Акимова)
Отец ребёнка: Пётр Акимов
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1823
Сын: Карп Петров
Отец ребёнка: Пётр Акимов
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Пётр Акимов
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Отец ребёнка: Пётр Акимов
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1837
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Акимов
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно