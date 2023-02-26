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Мавра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1819

Дочь: Екатерина (Акимова)

Отец ребёнка: Пётр Акимов

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1823

Сын: Карп Петров

Отец ребёнка: Пётр Акимов

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Белоусов Леонтий Петров

Отец ребёнка: Пётр Акимов

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Отец ребёнка: Пётр Акимов

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1837

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Акимов

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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