Пётр Акимов
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1819
Дочь: Екатерина (Акимова)
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1823
Сын: Карп Петров
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1837
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно