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Пётр Акимов

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Аким

Мать: ?

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1819

Дочь: Екатерина (Акимова)

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1823

Сын: Карп Петров

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Белоусов Леонтий Петров

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1837

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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