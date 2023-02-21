Буслеев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Буслеев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Буслеев Степан
Мать ребёнка: Буслеева Аксинья Григориевна
Рождение ребёнка
Около 18.07.1851
Мать ребёнка: Буслеева Аксинья Григориевна
Еремино, Семеновский, Нижегородская область
45 лет по переписи 1897
Рождение ребёнка
12.07.1855
Сын: Буслеев Прокофий
Мать ребёнка: Буслеева Аксинья Григориевна
Рождение ребёнка
30.08.1857
Сын: Буслеев Семен
Мать ребёнка: Буслеева Аксинья Григориевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно