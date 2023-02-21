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Буслеев Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Буслеев Иван Гаврилович

Мать: Буслеева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Буслеев Степан

Мать ребёнка: Буслеева Аксинья Григориевна

Рождение ребёнка
Около 18.07.1851

Сын: Буслеев Пётр Павлович

Мать ребёнка: Буслеева Аксинья Григориевна

Еремино, Семеновский, Нижегородская область
45 лет по переписи 1897
Рождение ребёнка
12.07.1855

Сын: Буслеев Прокофий

Мать ребёнка: Буслеева Аксинья Григориевна

Рождение ребёнка
30.08.1857

Сын: Буслеев Семен

Мать ребёнка: Буслеева Аксинья Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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