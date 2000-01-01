Буслеева Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1797
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно