Буслеева Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуслеева Устинья Ивановна

Буслеева Устинья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Буслеев Трофим Иванович

Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Буслеев Павел Иванович

Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Буслеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Буслеев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Буслеев Никонор Иванович

Отец ребёнка: Буслеев Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close