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Буслеев Иван Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Буслеев Гаврила

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Буслеев Трофим Иванович

Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Буслеев Павел Иванович

Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Буслеев Федор Иванович

Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Буслеев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Буслеев Никонор Иванович

Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна

Смерть
1852
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