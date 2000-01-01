Буслеев Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Буслеев Гаврила
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Буслеева Устинья Ивановна
Смерть
1852