Буслеев Пётр Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 18.07.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.07.1851
45 лет по переписи 1897
Место жительства
С 18.07.1851
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Буслеева Апраския Петровна
Мать ребёнка: Буслеева Наталия Ермиловна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Артемьева Агафья Петровна
Мать ребёнка: Буслеева Наталия Ермиловна
По переписи 1897 13 лет
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Буслеева Ирина Петровна
Мать ребёнка: Буслеева Наталия Ермиловна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Буслеева Наталия Ермиловна
Работа или профессия
?.01.1897
Земледелие
Крещение
Неизвестно
Православие
Смерть
Неизвестно