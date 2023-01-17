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Буслеев Пётр Павлович

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Место рождения

Еремино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 18.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.07.1851

Отец: Буслеев Павел Иванович

Мать: Буслеева Аксинья Григориевна

Еремино, Семеновский, Нижегородская область
45 лет по переписи 1897
Место жительства
С 18.07.1851
Еремино, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Буслеева Апраския Петровна

Мать ребёнка: Буслеева Наталия Ермиловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Артемьева Агафья Петровна

Мать ребёнка: Буслеева Наталия Ермиловна

По переписи 1897 13 лет
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Буслеева Ирина Петровна

Мать ребёнка: Буслеева Наталия Ермиловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Буслеев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Буслеева Наталия Ермиловна

Еремино, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
?.01.1897
Еремино, Семеновский, Нижегородская область
Земледелие
Крещение
Неизвестно
Православие
Смерть
Неизвестно
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