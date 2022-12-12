Буслеева Аксинья Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буслеева Аксинья Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Буслеев Степан

Отец ребёнка: Буслеев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 18.07.1851

Сын: Буслеев Пётр Павлович

Отец ребёнка: Буслеев Павел Иванович

Еремино, Семеновский, Нижегородская область
45 лет по переписи 1897
Рождение ребёнка
12.07.1855

Сын: Буслеев Прокофий

Отец ребёнка: Буслеев Павел Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1857

Сын: Буслеев Семен

Отец ребёнка: Буслеев Павел Иванович

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