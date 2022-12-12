Буслеева Аксинья Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Буслеев Степан
Отец ребёнка: Буслеев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 18.07.1851
Отец ребёнка: Буслеев Павел Иванович
Еремино, Семеновский, Нижегородская область
45 лет по переписи 1897
Рождение ребёнка
12.07.1855
Сын: Буслеев Прокофий
Отец ребёнка: Буслеев Павел Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1857
Сын: Буслеев Семен
Отец ребёнка: Буслеев Павел Иванович