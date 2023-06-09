Чекаловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения22.09.1855
Дата смерти14.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1855
Отец: Чекаловъ Степанъ
Мать: Чекалова Марѳа
Рождение ребёнка
03.11.1879
Сын: Чекаловъ Дмитрий
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
28.08.1883
Дочь: Самарина Анна
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
09.11.1888
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
13.02.1891
Дочь: Курлецева Евдокия
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
11.03.1893
Сын: Чекаловъ Александръ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
15.04.1895
Дочь: Сошникова Агафья Иванова
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Чекаловъ Александръ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
10.04.1898
Дочь: Чекаловя Агафья Анастасия
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
02.05.1899
Сын: Чекаловъ Петръ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: Чекалова Надежда
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Рождение ребёнка
29.12.1902
Сын: Чекаловъ Степанъ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Евдокія
Смерть
14.12.1916
Причина смерти: Воспаленія почекъ