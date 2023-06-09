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Чекаловъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.09.1855

Дата смерти

14.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1855

Отец: Чекаловъ Степанъ

Мать: Чекалова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1879

Сын: Чекаловъ Дмитрий

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1883

Дочь: Самарина Анна

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1888

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1891

Дочь: Курлецева Евдокия

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1893

Сын: Чекаловъ Александръ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: Сошникова Агафья Иванова

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Чекаловъ Александръ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1898

Дочь: Чекаловя Агафья Анастасия

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1899

Сын: Чекаловъ Петръ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: Чекалова Надежда

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1902

Сын: Чекаловъ Степанъ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Евдокія

Смерть
14.12.1916
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Воспаленія почекъ