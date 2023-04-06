Базлова (Чекалова) Татіана
Место рождения
Дата рождения09.01.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1873
Отец: Чекаловъ Степанъ
Мать: Чекалова Марѳа
Бракосочетание
28.01.1891
Муж: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
08.03.1894
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
11.08.1896
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
07.11.1898
Сын: Базловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
09.02.1901
Сын: Базловъ Алексей
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
17.04.1903
Сын: Базловъ Георгий
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
12.06.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
27.06.1909
Дочь: Батанина Ольга
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
07.10.1911
Сын: Базловъ Петръ
Отец ребёнка: Базловъ Андрей
Рождение ребёнка
29.05.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Базловъ Андрей