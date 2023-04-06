Базлова (Чекалова) Татіана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазлова (Чекалова) Татіана

Базлова (Чекалова) Татіана

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1873

Отец: Чекаловъ Степанъ

Мать: Чекалова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1891

Муж: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1894

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1896

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Базловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1901

Сын: Базловъ Алексей

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1903

Сын: Базловъ Георгий

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1909

Дочь: Батанина Ольга

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Базловъ Петръ

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Базловъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close