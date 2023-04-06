Курлецева (Чекалова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения13.02.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1891
Отец: Чекаловъ Иванъ
Мать: Чекалова Евдокія
Бракосочетание
09.11.1909
Муж: Курлейцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
10.08.1910
Сын: Курлейцевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Курлейцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Курлейцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
28.01.1916
Сын: Курлейцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Курлейцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
26.08.1918
Отец ребёнка: Курлейцевъ Максимъ