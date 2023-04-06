Курлецева (Чекалова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлецева (Чекалова) Евдокия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.02.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1891

Отец: Чекаловъ Иванъ

Мать: Чекалова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Курлейцевъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Курлейцевъ Тихонъ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Курлейцевъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1916

Сын: Курлейцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1918

Сын: Курлейцевъ Александръ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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