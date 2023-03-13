Курлейцевъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Курлейцевъ Петръ
Бракосочетание
09.11.1909
Жена: Курлецева Евдокия
Рождение ребёнка
10.08.1910
Сын: Курлейцевъ Тихонъ
Мать ребёнка: Курлецева Евдокия
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Курлецева Евдокия
Рождение ребёнка
28.01.1916
Сын: Курлейцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Курлецева Евдокия
Рождение ребёнка
26.08.1918
Мать ребёнка: Курлецева Евдокия