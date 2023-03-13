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Курлейцевъ Максимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Курлейцевъ Петръ

Мать: Курлейцева Марья Мартьянова

Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Курлецева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Курлейцевъ Тихонъ

Мать ребёнка: Курлецева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Курлецева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1916

Сын: Курлейцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Курлецева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1918

Сын: Курлейцевъ Александръ

Мать ребёнка: Курлецева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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