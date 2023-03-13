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Чекаловъ Антонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Чекаловъ Степанъ

Мать: Чекалова Марѳа

Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Чекалова Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1910

Дочь: Чекалова Анна

Мать ребёнка: Чекалова Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1912

Сын: Чекаловъ Степанъ

Мать ребёнка: Чекалова Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Чекаловъ Иванъ

Мать ребёнка: Чекалова Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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