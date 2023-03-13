Чекаловъ Антонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Чекаловъ Степанъ
Мать: Чекалова Марѳа
Бракосочетание
03.02.1906
Жена: Чекалова Соломония
Рождение ребёнка
06.10.1910
Дочь: Чекалова Анна
Мать ребёнка: Чекалова Соломония
Рождение ребёнка
07.12.1912
Сын: Чекаловъ Степанъ
Мать ребёнка: Чекалова Соломония
Рождение ребёнка
27.07.1915
Сын: Чекаловъ Иванъ
Мать ребёнка: Чекалова Соломония