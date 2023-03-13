Зайцева (Чекалова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекаловъ Степанъ
Мать: Чекалова Марѳа
Бракосочетание
03.02.1910
Муж: Зайцевъ Аристархъ
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Зайцевъ Аристархъ
Рождение ребёнка
16.09.1913
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Зайцевъ Аристархъ
Рождение ребёнка
18.01.1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Зайцевъ Аристархъ
Рождение ребёнка
10.07.1918
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Аристархъ