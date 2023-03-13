Зайцева (Чекалова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Чекалова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекаловъ Степанъ

Мать: Чекалова Марѳа

Бракосочетание
03.02.1910

Муж: Зайцевъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Зайцевъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1913

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Зайцевъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1916

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Зайцевъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1918

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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