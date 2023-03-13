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Зайцевъ Аристархъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Зайцевъ Сергей

Мать: Зайцева Анисія

Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Зайцева Евгенья

Рождение ребёнка
27.12.1907

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Зайцева Евгенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1910

Жена: Зайцева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Зайцева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1913

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Зайцева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1916

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Зайцева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1918

Сын: Зайцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Зайцева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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