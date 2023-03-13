Зайцевъ Аристархъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Зайцевъ Сергей
Мать: Зайцева Анисія
Бракосочетание
22.01.1906
Жена: Зайцева Евгенья
Рождение ребёнка
27.12.1907
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Зайцева Евгенья
Бракосочетание
03.02.1910
Жена: Зайцева Анна
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Зайцева Анна
Рождение ребёнка
16.09.1913
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Зайцева Анна
Рождение ребёнка
18.01.1916
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Зайцева Анна
Рождение ребёнка
10.07.1918
Сын: Зайцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Зайцева Анна