Кожухова (Трубецкая) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения29.12.1793
Дата смерти29.03.1827
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1793
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Кожухова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кожухов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кожухов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Кожухов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
16.03.1827
Сын: Кожухов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кожухов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1827