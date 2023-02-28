Кожухова (Трубецкая) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова (Трубецкая) Анна Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.12.1793

Дата смерти

29.03.1827

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1793

Отец: Трубецкой Пётр Николаевич

Мать: Трубецкая Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кожухова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кожухов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кожухов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Кожухов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
16.03.1827

Сын: Кожухов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кожухов Алексей Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожухов Алексей Степанович

Смерть
29.03.1827
Москва, город федерального значения Москва
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