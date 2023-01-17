Кожухов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти09.05.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Кожухова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кожухова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кожухов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Кожухова Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.03.1827
Сын: Кожухов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Кожухова Анна Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожухова Анна Петровна
Смерть
09.05.1854