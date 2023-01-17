Кожухов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухов Алексей Степанович

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Место рождения

Губино, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

09.05.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Губино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кожухова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кожухова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кожухов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Кожухова Анна Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1827

Сын: Кожухов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Кожухова Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожухова Анна Петровна

Смерть
09.05.1854
Губино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
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