Трубецкая (Пестова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Пестова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1792

Муж: Трубецкой Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.12.1793

Дочь: Кожухова Анна Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796

Сын: Трубецкой Юрий Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Трубецкой Григорий Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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