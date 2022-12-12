Трубецкая (Пестова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1792
Рождение ребёнка
29.12.1793
Дочь: Кожухова Анна Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Трубецкой Григорий Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Смерть
Неизвестно