Трубецкой Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти16.11.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Бракосочетание
11.04.1792
Рождение ребёнка
29.12.1793
Дочь: Кожухова Анна Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Ивановна
Смерть
16.11.1801
Рождение ребёнка
1802
Сын: Трубецкой Григорий Петрович
Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Ивановна