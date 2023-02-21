Трубецкой Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкой Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

16.11.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Трубецкой Николай Никитич

Мать: Трубецкая Варвара Александровна

Бракосочетание
11.04.1792

Жена: Трубецкая Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.12.1793

Дочь: Кожухова Анна Петровна

Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796

Сын: Трубецкой Юрий Петрович

Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Ивановна

Смерть
16.11.1801
Рождение ребёнка
1802

Сын: Трубецкой Григорий Петрович

Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Ивановна

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