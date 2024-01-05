Лещенко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лещенко Иван

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Милашенко Прасковья

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Скрынникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещенко Пётр

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещенко Григорий

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
Неизвестно
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