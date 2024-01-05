Лещенко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лещенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лещенко Иван
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Милашенко Прасковья
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Скрынникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещенко Пётр
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещенко Григорий
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
Неизвестно